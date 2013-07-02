Курортный сезон в Испании сократил число безработных

Число безработных в Испании продолжает сокращаться четвертый месяц подряд, свидетельствуют данные Министерства труда страны, сообщают Вести.ru.

Количество безработных сократилось на 127,248 тысяч - до 4,76 млн человек. Такой динамике способствовало начало курортного сезона в Испании, который создает значительное число рабочих мест в летний сезон.

В то же время министерство не предоставило информации о текущем уровне безработицы. Согласно данным статистического института INE в I квартале показатель составлял рекордные 27,2%.

Безработица в этой стране остается одной из самых высоких в Европе. Кстати сказать, на безработицу в ЕС в последнее время все больше обращают внимания и готовы поступиться даже мерами жесткой экономии для решения этой проблемы.

ВВП Испании сокращается седьмой квартал подряд, что свидетельствует об усилении рецессии и крайне сложном положении страны.

Напомним, что совсем недавно правительство Испании пересмотрело свой прогноз в сторону понижения, согласно которому ВВП страны по итогам года снизится на 1,3%. Предыдущий прогноз предполагал снижение на 0,5%.