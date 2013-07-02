Пенсионный фонд увеличил объем собственных поступлений на 7%

Пенсионный фонд Украины в январе-июне текущего года увеличил объем собственных поступлений на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 81,1 млрд грн, перевыполнив при этом план поступлений на 1,7%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины со ссылкой на директора Департамента пенсионного обеспечения и социальной защиты инвалидов Министерства социальной политики Украины Николая Шамбира.

«Поступления собственных средств ПФУ за шесть месяцев 2013 года составили 81,1 млрд. грн. Это 101,7% от плана, то есть перевыполнение составило 1,4 млрд грн. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то поступления выросли на 5,2 млрд грн, или на 6,9%», - цитирует пресс-служба Шамбира.

По его словам, положительная динамика поступлений позволила вовремя и в полном объеме выплатить пенсии 13,6 млн украинских пенсионеров. «Кроме того, перевыполнение плана поступлений ПФУ позволило погасить предоставленные в этом году займы с единого казначейского счета на покрытие временных кассовых разрывов Фонда, связанных с выплатой пенсий. Также на 436 млн грн были уменьшены невозвратные суммы займов за предыдущий год», - сказал Шамбир.

При этом сумма расходов на пенсионные выплаты и другие запланированные расходы за шесть месяцев составила 124,5 млрд грн, что на 11,5 млрд грн, или на 11%, больше, чем за первые шесть месяцев 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в феврале Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.