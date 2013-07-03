Секвестр бюджета в США урезал пособия по безработице

По последним оценкам, секвестр расходов бюджета приведет к сокращению пособий по безработице в США в среднем на 15%.

Тема секвестра бюджетных расходов в США в начале года оставалась под пристальным вниманием многих СМИ. Однако впоследствии, на фоне заметного снижения в общем объеме планируемых сокращений расходов, она практически исчезла из информационного пространства.

Лишь изредка данной темы касаются, в частности, чиновники ФРС США, когда отмечают, что американская экономика продолжает расти, несмотря на негативный эффект от сокращения госрасходов, сообщают Вести.ru.

Аналитики подсчитали, во сколько обойдется секвестр для обычных людей, в частности, получающих пособия по безработице.

Согласно информации New York Times сокращение государственных расходов в рамках секвестра бюджета в период с 1 марта по 30 сентября 2013 года приведет к существенному снижению в размерах выплат по пособиям по безработице.

Общий размер секвестра бюджета США в этом году составит чуть более 80 млрд. долл. Из них сокращения в размере 2,4 млрд долл. придутся на федеральную программу по предоставлению пособий по безработице.

Размер еженедельных выплат по пособиям по безработице в среднем по США составляет 289 долл. В результате секвестра эти выплаты сократятся на 43 долл., или примерно на 15%.