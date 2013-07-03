«Укроборонпром» обещает до конца года погасить долги по зарплате на заводе «Генератор»

Государственный концерн «Укроборонпром» до конца текущего года планирует полностью погасить задолженность по заработной плате на входящем в его состав приборостроительном госпредприятии «Генератор» (г. Киев), сообщили УНИАН в пресс-службе «Укроборонпрома».

«До конца года планируется полностью погасить задолженность по заработной плате на ГП Завод «Генератор»», - цитирует пресс-службе гендиректора «Укроборонпрома» Сергея Громова.

Согласно сообщению, на дату принятия предприятия в управление госконцерна его задолженность перед работниками составляла около 21 млн грн.

«Она была сформирована во время пребывания завода в управлении Министерства промышленной политики Украины», - уточняют в пресс-службе.

Согласно пресс-релизу, по состоянию на июль 2013 года долг перед работниками завода «Генератор» уменьшился до 6,6 млн грн.

Справка УНИАН. ГП Завод «Генератор» создано в 1959 году и структурно входило в состав I Главного управления Министерства электронной промышленности. Основная направленность - производство электровакуумных и полупроводниковых приборов СВЧ диапазона, предназначенных для работы в радиолокационных станциях, бортовой аппаратуре самолетов и кораблей, зенитных ракетных комплексах, технике связи и измерительной СВЧ технике.