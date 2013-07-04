Меркель предлагает "умные реформы" для преодоления молодежной безработицы в Европе

Для решения проблемы массовой безработицы среди молодежи в странах Евросоюза одних только денег недостаточно, необходимы "умные реформы", убеждена канцлер ФРГ Ангела Меркель. В интервью газете Süddeutsche Zeitung в среду, 3 июля, перед открытием в Берлине конференции стран ЕС по содействию трудовой занятости среди молодежи Меркель, в частности, указала на необходимость структурного реформирования рынка труда в целом ряде государств Евросоюза, сообщает «Немецкая волна».

"Нельзя назвать мудрым то, что в некоторых странах рынок труда делают более гибким лишь для молодежи, но не для зрелых работников. Это лишь способствует дальнейшему росту молодежной безработицы", - отметила она. Меркель также указала на важность повышения мобильности в Европе.

Саммит в Берлине проводится для обмена мнениями по уже испытанным концепциям в деле борьбы с безработицей среди молодежи. На данный момент в Европе работы не имеют около 5,5 млн молодых людей в возрасте до 25 лет, в основном, в южных странах ЕС, отмечает агентство dpa.

На борьбу с молодежной безработицей Евросоюз выделил на ближайшие два года до 24 млрд евро, в том числе 6 млрд - в виде безотлагательной помощи, сообщили в ведомстве федерального канцлера. Эта программа призвана обеспечить молодым людям новое рабочее место или практику не позднее чем через четыре месяца после начала безработицы.

Председатель Объединения немецких профсоюзов (ОНП) Михаэль Зоммер, однако, назвал эти меры явно недостаточными. "Шесть миллиардов евро на два года означают в пересчете лишь по 10 евро в неделю на каждого человека", - отметил он в интервью телеканалу phoenix.

Зоммер предупредил об опасности дальнейшего роста молодежной безработицы в Европе. "Цифры поистине драматичны: свыше 60% в Греции, около 60 - в Испании, в Италии - около 40, а во Франции - около 30%. Это часовая бомба, поколение безнадежности", - указал глава ОНП. Зоммер предупредил, что в Европе потерянным может оказаться целое поколение со всеми вытекающими отсюда рисками для демократии и социальной стабильности.