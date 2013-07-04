Индия запустила масштабную программу соцобеспечения на 22 млрд долл.

Индийское правительство запустило масштабную программу, которая позволит обеспечить едой до двух третей населения страны. Около 800 млн человек должны будут получать 5 кг дешевого зерна ежемесячно, сообщает Русская служба Би-би-си.

Это одна из самых масштабных программ соцобеспечения в мире, которая обойдется государству в 22 млрд долларов.

Критики заявляют о том, что эта программа - политический ход правящей партии для получения голосов избирателей в преддверии парламентских выборов. Ее принятие может негативно сказаться на экономике Индии.

Сторонники реформы считают, что она будет способствовать сокращению бедности.

Несмотря на активный экономический рост, Индия все еще не может обеспечить едой свое население. Детей, страдающих от истощения, здесь больше, чем в какой-либо другой стране мира.