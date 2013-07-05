Россия ужесточила миграционное законодательство

Госдума в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях с 9 августа повышенных штрафов для трудовых мигрантов, если они нарушают правила пребывания и работы в России. Кроме того, ужесточаются правила выдворения таких иностранцев из России, сообщает РИА Новости.

Если иностранец нарушил в этих регионах правила въезда, пребывания в России или миграционного учета, либо нарушил заявленные цели пребывания в России — на него будет накладываться штраф от 5 тысяч до 7 тысяч рублей с административным выдворением из страны. Такие же нарушения в остальных регионах России сейчас караются штрафом от 2 тысяч до 5 тысяч рублей.

Вводится обязательное выдворение из России иностранца в любом регионе, если он нарушил правила въезда, пребывания, миграционного учета и правила транзитного проезда. Согласно поправкам, если въехавший по туристической визе иностранец будет работать, то сначала его оштрафуют, а при повторном нарушении выдворят из страны.

Работа в России без разрешения на работу или патента в Москве, Петербурге и двух областях будет караться штрафом от 5 тысяч до 7 тысяч рублей с возможностью административного выдворения. При повторном нарушении такого иностранца будут сразу выдворять.

Незаконное привлечение мигрантов к работе в четырех этих регионах будут караться более высокими санкциями чем в других регионах: штраф для граждан от 5 тысяч до 7 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 тысяч до 75 тысяч рублей, для юрлиц — от 800 тысяч до 1,5 миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток. Такое же нарушение в сфере торговли будет караться штрафом для должностных лиц от 50 тысяч до 55 тысяч рублей, для юрлиц — от 800 тысяч до 1,5 миллионов рублей.

Представление ложных сведений при миграционном учете в Москве, Петербурге и двух областях будет караться штрафом от 5 тысяч до 7 тысяч рублей с возможностью административного выдворения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России не исключают введения приглашений для въезда в страну граждан СНГ

Россия не исключает ответных шагов ряда стран на введение векселей для мигрантов