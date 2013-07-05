Госдума расширяет список иностранцев, которым запрещен въезд в Россию

Москва . Госдума РФ приняла закон, расширяющий перечень оснований для запрета на въезд иностранцев в Россию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за такое решение проголосовали 352 депутата.

Законом устанавливается запрет на въезд в Россию иностранному гражданину или лицу без гражданства в случае, если такие лица имеют непогашеную или неснятую судимость за умышленное преступление на территории РФ либо осуждены на территории РФ за умышленное преступление.

Запрещается въезд иностранным гражданам или лицам без гражданства, использовавшим подложные документы, а также тем, кто в период своего предыдущего пребывания в РФ уклонились от уплаты налога или административного штрафа либо не возместили расходы, связанные с административным выдворением за пределы РФ или с депортацией.

Порядок погашения имеющихся задолженностей будет определяется правительством России.

Федеральная миграционная служба России ежегодно фиксирует более 6 тыс. адресов, по которым регистрируется чрезмерное количество проживающих – 100-200 и более человек, что дает возможность иностранцу, как обеспеченному жилым помещением, претендовать на продление разрешения на временное проживание и вида на жительство и значительно упрощает процесс трудоустройства, а также позволяет им избежать ответственности за нарушение правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства.

В этой связи закон устанавливает, что регистрация иностранца по месту жительства допускается лишь при соблюдении учетной нормы площади жилого помещения на одного человека.

Как сообщал УНИАН, 25 июня глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский сообщил, что в России около миллиона граждан Украины работают нелегально, из них 750 тыс. - кандидаты на автоматическое запрещение въезда сроком на три года.

«На сегодняшний день на российской территории находится около 1,5 млн граждан Украины, из них 111 тыс. законно работают, 350 тыс. приехали к родственникам, учиться, лечиться. Получается, что более чем миллион граждан Украины работают без соответствующего оформления документов», - сказал Ромодановский.

При этом он напомнил, что в России ведется работа по ужесточению наказаний за нарушение миграционного законодательства.

«Законодательством предусмотрены штрафы, выдворение, лишение свободы на срок до 4 лет. В начале этого года начали действовать правила, согласно которым иностранный гражданин, не уведомивший миграционную службу в течение 120 суток с момента выезда из РФ, получает закрытие въезда на три года. Это делается автоматически. Мы сегодня имеем порядка 750 тыс. граждан Украины, которые являются кандидатами на закрытие въезда», - подчеркнул Ромодановский.