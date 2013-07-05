ООН: 4 млн сирийцев страдают от нехватки продовольствия

Примерно пятая часть населения Сирии не может обеспечить себя достаточным количеством продовольствия, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на доклад ООН.

В следующем году ситуация может ухудшиться, если не прекратится вооруженный конфликт внутри страны.

Представители Всемирной продовольственной программы заявили, что сирийским семьям все чаще приходится заниматься попрошайничеством, чтобы добыть себе пищу.

Цены на муку выросли почти вдвое с 2011 года, когда в Сирии начались столкновения между правящей властью и оппозицией.

Чтобы поддержать сельское хозяйство, продовольственным организациям ООН требуется 41,7 млн долларов для снабжения фермеров семенами и удобрениями, однако до сих пор они получили только три миллиона.