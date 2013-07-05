Уровень безработицы в США составил 7,6%

Число рабочих мест в экономике США в июне выросло максимальными темпами с февраля текущего года. Показатель вырос на 195 тыс., свидетельствуют данные Министерства труда страны, сообщают Вести.ru.

Уровень безработицы в США остался на уровне 7,6%.

Эксперты ожидали повышения количества рабочих мест в прошлом месяце на 165 тыс. и прогнозировали снижение уровня безработицы до 7,5%.

В то же время необходимо отметить, что объем рабочей силы вырос на 177 тыс. Согласно пересмотренным данным в мае число рабочих мест в США выросло на 195 тыс., а не на 175 тыс., как сообщалось ранее.

В последнее время все активнее разговоры о том, что Федрезерв готовится сворачивать программу количественного смягчения. И один из главных вопросов - готов ли к этому заокеанский рынок труда. Пока до целевого уровня безработицы в 6,5% далеко.