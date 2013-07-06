В США десятки профессий утратили жизнеспособность из-за появления новых технологий - исследование

Безработица в США остается на уровне 7,6%. По данным последнего отчета министерства труда, опубликованном в пятницу, в стране за последний месяц было создано 195 тысяч рабочих мест. В то время, как число безработных уменьшилось с момента финансового кризиса, оно все же выше средних показателей последних двух десятилетий, передает "Голос Америки".

По мнению экономистов и экспертов, быстро меняющиеся технологии и дисбаланс между уровнем навыков работников и нуждами работодателей отчасти являются причиной упорной безработицы.

Учитывая приведенные выше факторы, исследователи компании ACT провели опрос миллионов работников в течение пяти лет с целью определить, какие именно навыки интересуют работодателей – будь-то прикладная математика, считывание информации, или поиск и анализ данных.

Результаты исследования показали, что люди с более высоким уровнем образования лучше справлялись с тестами, однако, по словам аналитика ACT Хоуп Кларка, диплом ВУЗа не является гарантией высокого уровня развития необходимых работодателям навыков. Кларк отмечает, что многие из принявших участие в тестировании с трудом прошли тесты на способность находить и организовывать данные в той форме, которая необходима работодателям – в графики и схемы.

«Если мы сможем разобраться с тем, какие именно навыки интересуют работодателей, мы сможем лучше подготовить кадры – как уже существующие, так и будущие», – считает Хоуп Кларк.

Тем временем исследователи в Массачусетском технологическом институте (MIT) отмечают, что серьезные достижения в области компьютерных технологий могут в какой-то мере нести ответственность за «слабое здоровье» рынка занятости последние 10-15 лет.

В результате появления новых технологий десятки незаменимых в прошлом профессий утратили жизнеспособность или претерпели серьезные изменения, но, в конечном итоге, именно новые технологии создали новые – и часто лучшие – вакансии в США.

Сотрудник MIT Дэвид Ротман занимается мониторингом исследований, проводимых институтом. По его словам, сегодня ситуация сегодня отличается от прошлых: компьютеры «взяли на себя» работу на производстве, в торговле и задачи клерков, а в будущем смогут расширить свою применяемость в юриспруденции, финансовом и образовательном секторах и медицине.

«В итоге перед нами – возможный сценарий того, что машины начнут выполнять все более широкий круг задач, и скорость развития технологий продолжит расти», – предсказывает он.

Дэвид Ротман также редактирует журнал MIT's Technology Review. Он считает, что сама природа работы меняется – вакансии среднего класса, как, например, в почтовом сервисе или центре обслуживания покупателей, продолжают исчезать, в то время как высокооплачиваемые позиции в секторе высоких технологий продолжают множиться – вместе и с трудно автоматизируемыми, низкооплачиваемыми вакансиями в сфере обслуживания.