В Украине каждый второй офисный работник сталкивается с "отпускными" трудностями - исследование

Не все украинские работодатели уважают право подчиненных на отдых - каждый второй офисный работник так или иначе сталкивается с трудностями при желании взять отпуск - таковы выводы Исследовательского центра Международного кадрового портала hh.ua (совместная работа с bigmir.net).

Согласно исследованию, 40% опрошенных отметили, что не всегда могут взять отпуск, когда им нужно, десятая часть респондентов утверждает, что их работа вообще не предусматривает отпуска. И это, скорее всего, фриланс – довольно желаемый тип работы, как свидетельствуют недавние результаты исследования hh.ua.

Отпуск таких работников наступает тогда, когда нет работы, но он и не является оплачиваемым. Однако не все так плохо: 50% украинцев без проблем берут отпуск тогда, когда пожелают.

Чаще споры с работодателем возникают у офисных работников по поводу продолжительности отпуска и периода желаемого отдыха. В частности, около 40% респондентов отметили, что их отпуск не может длиться дольше, чем несколько дней. Такой же процент опрошенных пожаловался, что они не имеют возможности отдохнуть, когда хотят. Каждый десятый опрошенный признался: ему отпуск не оплачивают вообще.

Украинцы не слишком часто радуют себя отдыхом. Подавляющее большинство (75%) берет отпуск один-два раза в год. Более двух раз в год «бегут» от работы только 16% опрошенных, 8%, очевидно, страдают трудоголизмом и берут отпуск только раз в несколько лет. Но это не означает, что люди не балуют себя мыслями об отпуске. Согласно статистике порталов bigmir.net, на протяжении года люди постоянно ищут информацию о том, как получить загранпаспорт в Украине. Хотя многие украинцы, наверное, хотят уехать не в отпуск, а насовсем, ведь запросы о том, как получить шенгенскую визу и визу в Соединенные Штаты Америки постоянно на пике популярности.

Обычно работники отдыхают недолго. Типичный перерыв – две недели. Более трети респондентов вынуждены довольствоваться коротким отдыхом – от 3 до 7 дней. Только каждый десятый имеет возможность взять отпуск на все гарантированные законом три недели, а то и месяц.

***Данные были получены в результате опроса, проходившего среди зарегистрированных пользователей сайта hh.ua в апреле 2013 года. В опросе участвовали 1648 респондентов, среди которых 41 % – мужчины и 59 % – женщины.