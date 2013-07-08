Кабмин направил 1,8 млрд грн на реконструкцию «Охматдета» и института рака

Кабинет министров поручил Министерству финансов перераспределить средства госбюджета и направить 1,789 млрд грн на строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», реконструкцию и расширение Национального института рака, а также закупку медицинского автотранспорта и оборудования в рамках поддержки реформирования системы здравоохранения.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина № 472-р от 3 июля, размещенном на Правительственном портале.

Этим же распоряжением Кабмин перераспределил 348 млн грн в качестве субвенции местным бюджетам на осуществление проектов социально-кономического развития территорий.

Как сообщал УНИАН, в апреле Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабмину немедленно разрешить ситуацию с финансированием строительства нового корпуса «Охматдета».