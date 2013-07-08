Минсоцполитики профинансирует военные пенсии в полном объеме

Министерство социальной политики Украины заявило о финансировании июльских пенсий бывшим военным на сумму 1,4 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба Минсоцполитики.

«Согласно законодательству, выплата пенсий ежемесячно проводится в определенные дни с 4 по 25 число. В июле выплаты происходят вовремя и в полном объеме. Уже полностью профинансированы пенсии бывшим военным на сумму 1,4 млрд грн», - цитирует пресс-служба директора Департамента пенсионного обеспечения и социальной защиты инвалидов Минсоцполитики Николая Шамбира.

По словам Шамбира, на выплату всех июльских пенсий уже направлено почти 30% от месячной потребности.

«Что касается пенсионных выплат в целом, то на эти цели, по оперативным данным, уже перечислено 5,9 млрд грн, таким образом, обеспечено 28,5% месячной потребности. Запланировано, что в июле будет перечислено 20,6 млрд грн», - сказал Шамбир.

Как сообщал УНИАН, в феврале Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.