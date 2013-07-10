95% украинских офисных сотрудников решают рабочие задачи во время отпуска - опрос

95% украинских офисных сотрудников, так или иначе, решают рабочие задачи во время отпуска, только 3% могут похвастаться полной свободой во время отдыха, свидетельствуют данные опроса Международного кадрового портала HeadHunter Украина.

Как отмечается в выводых опроса, отсутствие своевременного ответа на запрос работодателя влечет за собой неприятности на работе, испорченные отношения или даже увольнения со штрафом. Правда, треть опрошенных настолько ответственны, что не представляют себе, как они поедут в отпуск без связи с сотрудниками.

Практически всем респондентам приходилось решать рабочие задачи во время отпуска. Правда, для кого-то это очень редкое исключение — такое случалось всего один-два раза (10%), но у большинства все же обычная практика: почти треть отпускников достаточно часто дистанционно решают рабочие вопросы, и такое же количество занимается работой почти каждый отпуск. В целом, 95% так или иначе посвящали рабочим вопросам время, отведенное для отдыха.