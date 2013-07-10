За долги по зарплате с начала года открыто 1696 уголовных дел

С целью привлечения к ответственности руководителей предприятий всех форм собственности, которые имеют задолженность по зарплате, за первое полугодие в этом году по всей Украине открыто 1696 уголовных дел.

Об этом проинформировал директор Департамента заработной платы и условий труда Министерства социальной политики Украины Александр Товстенко, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«По информации центральных и местных органов исполнительной власти, в правоохранительные органы направлено 1872 обращения относительно несвоевременной выплаты заработной платы. По 1696 из них были открыты уголовные дела», – сообщил Товстенко.

Он отметил, что за это же время было завершено 472 уголовных дела относительно несвоевременной выплаты зарплат.

«69 руководителей предприятий-должников привлечены к уголовной ответственности, 242 руководителя освобождены от нее, потому что выплата заработной платы была осуществлена до привлечения к уголовной ответственности», – сообщил Товстенко.

По его словам, с начала года в отношении предприятий-должников и их руководителей был принят ряд мер. Были расторгнуты контракты с 90 руководителями предприятий - должников по зарплате. Относительно проведения проверок состояния соблюдения лицензионных условий арбитражными управляющими предприятий-банкротов, в том числе относительно погашения задолженности по зарплате, в Минюст направлено 155 обращений.

За последний квартал долг на государственных предприятиях сократился с 495 млн грн до 417 млн грн, а долги коммунальных предприятий уменьшились на 21,8 млн. грн – до 34,9 млн грн.

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