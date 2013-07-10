Темпы оттока «украинских умов» за границу могут угрожать нацбезопасности страны - эксперты

Эксперты считают, что темпы оттока «украинских умов» за границу могут угрожать национальной безопасности страны.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований НАНУ Элла Либанова на пресс-конференции в Киеве.

Она отметила, что ее беспокоит тенденция выезда за границу студентов, людей с высшим образованием, кандидатов и докторов наук.

«Меня, как специалиста, беспокоит «утечка умов», потому что это уезжает штучный товар. Вы сами понимаете, что если уедет один Энштейн, то даже тысяча подготовленных физиков его не заменят», - подчеркнула Либанова.

Она выразила опасение, что Украина теряет наиболее талантливых ученых, что, по ее словам, может угрожать национальной безопасности страны.

Как сказала эксперт, такой отток со страны был всегда, другое дело, что в страну квалифицированные кадры редко возвращаются, а тем более - переезжают.

В то же время Либанова отметила, что недавние исследования говорят о том, что 80% уезжающих за границу украинцев делают это из-за низкой зарплаты в нашей стране.

В свою очередь экономист Эрик Найман отметил, что сегодня трудовые мигранты являются отличным «экспортным товаром», поскольку инвестируют в Украину намного больше денег, чем другие государства, и являются чуть ли не «важным источником пополнения валютных резервов страны».

В то же время он обратил внимание, что это не может продолжаться все время, поскольку уезжают самые трудоспособные люди, и со временем они перевезут и семьи, что будет уменьшать последующий поток трудовых мигрантов, соответственно - поток денег в Украину от трудовых мигрантов.

Также Найман обратил внимание, что в мире ведется борьба за таланты, мозги, и Украина, по его мнению, вчистую проигрывает эту борьбу.

«Самое главное нерациональное богатство страны - это люди. И любое правительство, которое это забывает, рискует потерять источник доходов для бюджета», - отметил он.

Как сказал директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Биченко, исследования показали, что за границу хотели бы уехать 40% населения Украины, при этом уехать стремятся две трети украинской молодежи.

Как сообщал УНИАН, по информации Минсоцполитики, за последние годы существенно не изменились количество граждан Украины, выезжающих на работу за границу.

По результатам исследования, проведенного в 2012 году Государственной службой статистики Украины вместе с Институтом демографии и социальных исследований при содействии Европейского Союза, Международного бюро труда и Международной организации по миграции, количество граждан, которые в период с 1 января 2010 года по 17 июня 2012 года работали или искали работу за рубежом, составляло 1,2 млн чел., что на 0,3 млн чел. меньше, чем показало аналогичное исследование трудовой миграции, проведенное в 2008 году.

Самыми болшими странами - реципиентами отечественной рабочей силы являются Российская Федерация (43,2%), Польша (14,3%), Италия (13,2%) и Чешская Республика (12,9%). Среди других стран, в которые направлены потоки трудовых мигрантов, - Испания (4,5%), Германия (2,4%), Венгрия (1,9%), Португалия (1,8%).

Самыми распространенными видами экономической деятельности трудовых мигрантов является работа на строительстве (45,7%), в домохозяйствах (18,3%), в сельском хозяйстве (11,3%) и торговле (9,1%).

Образовательный уровень трудовых мигрантов в возрасте от 15 до 70 годов был ниже, чем среди занятого населения соответствующего возраста. Почти 2/3 трудовых мигрантов имеют полное общее среднее образование. Среди трудовых мигрантов преобладают мужчины - 66%.