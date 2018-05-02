Вексельная забота об инвалидах

Не дождавшись подписания Президентом закона, разрешающего оформлять бюджетную задолженность векселями, «регионалы» инициирует расширение действия этих ценных бумаг. Народный депутат Евгений Морозенко (Партия регионов) предлагает обеспечить выполнение государственных обязательств перед инвалидами казначейскими векселями.

Инвалидам и детям-инвалидам для приобретения технических средств (автомобилей, кресел-колясок с электроприводом, протезно-ортопедических и других изделий), квартир, путевок на оздоровление будут предоставляться векселя. Погашаться они будут за счет средств Фонда социальной защиты инвалидов и местных бюджетов (законопроект №2332а).

Как поясняет автор документа свою идею, упомянутая в законопроекте категория граждан имеет право на бесплатное обеспечение техническими и другими средствами реабилитации. Впрочем, государство выполняет эти обязательства, мягко сказать, не в полном объеме. По данным Минсоцполитики, ежегодное недофинансирование потребностей для людей с физическими недостатками составляет свыше 70%. Поэтому, осознавая полную неспособность госказны решить данную проблему, нардеп предлагает выйти из тупика путем векселей.

Если учесть, что базу товаров и спецсредств для инвалидов пополняют путем госзакупок, то можно представить, как эта схема будет выглядеть. Поставщик оформит сделку через «рекомендованный» банк/фирму, причем с дисконтной скидкой, а госказначейство оплатит вексель по номиналу. Учитывая, что госзакупки и на международном уровне признаны самыми «серыми» схемами в Украине, то совершенно понятно, что налицо "конвертационный цех".

Есть и другая сторона медали. Кто из «прозрачных» предпринимателей, продуцирующих услуги и товары, согласится получить за них вексель, который гарантирует оплату через 5 лет. Таким образом, на ближайшую перспективу рассчитывать инвалидам на выполнение перед ними гособязательств не приходится.

Экс-министр финансов, народный депутат (УДАР) Виктор Пинзеник подчеркивает, что законопроект Морозенко предусматривает вместо денежного финансирования выдавать людям с ограниченными физическими возможностями «бумажки» в обеспечение их нужд. «При таком размахе «рационализаторских идей» не за горами новая революционная «рацпредложение»: оплата бумажками зарплат, пенсий, стипендий», - подчеркивает он.

Экс-министр экономики, народный депутат Сергей Терехин (Батькивщина) считает, что вексель – абсолютно неликвидный продукт, потому что никто не знает, что с ним будет через 5 лет – к моменту погашения.

«Вообще, история с векселями – аморальна как с экономической, так и социальной точки зрения. Причем вексельные законы идут в разрез с Конституцией и рядом законов в финансовой сфере. Об этом предупреждало и юридическое управление Верховной Рады, которое «кричало» - документы противоречат не только здравому смыслу, но и конституционным принципам», - отметил в комментарии УНИАН Терехин.

У каждой независимой страны есть свое платежное средство. С 1996 года, согласно Конституции, оно в Украине называется гривней. Ее выпускает Национальный банк, согласно закону о регуляторе и 99 статье Конституции. Когда выдумывается суррогат вместо денег, который не вписывается в законодательство, то возникает некий финансовый призрак, не контролируемый никем. Именно им будут погашаться долги государства перед гражданами, или компаниями. Вот только деньги можно в любой момент поменять на товар или услугу, а вексель придется сначала менять на деньги, если найдете, кто его купит, причем со скидкой.

А если найдете покупателя, то он через пять лет, на которые по закону будут выпускаться векселя, предъявит претензии к казначейству. Но будет ли в то время правительство погашать обязательства «попередников»?.. Вероятно, выход из ситуации найдут – придумают закон, благодаря которому можно будет не оплачивать эти ценные бумаги.

Что ж, в этой истории остается дождаться решения Президента – ветировать или нет вексельный закон.

Елена Быстрицкая (УНИАН)