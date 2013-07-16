В РФ предлагают упростить получение российского гражданства для бизнесменов и молодежи

Москва. Федеральная миграционная служба России (ФМС) предлагает упростить систему получения российского гражданства для бизнесменов и молодежи.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в Москве сказал глава ФМС России Константин Ромодановский.

«Будут созданы преференции в сфере приобретения гражданства для стимулирования миграции бизнесменов, инвесторов, а также молодежи», - сказал Ромодановский.

По его словам, ФМС также выступает за модернизацию системы разрешений на временное проживания в РФ и создание балльной системы отбора для получения вида на жительство в стране.

Планируется, что все пребывающие в РФ мигранты и находящиеся более 90 суток в РФ, будут получать статус временно проживающих, причем для квалифицированных мигрантов этот срок будет составлять 2 года, для высококвалифицированных - 3 года, отметил Ромодановский.

По его словам, соответствующие законодательные инициативы проходят экспертное обсуждение.

Ромодановский также отметил, что ФМС намерено разработать более гибкую систему привлечения иностранной рабочей силы, чтобы правильно оценивать спрос на трудовые ресурсы из за границы.

«Битва за рабочие руки со всем миром у нас еще впереди», - подчеркнул он.

Ромодановский отметил, что существующий механизм квотирования привлечения иностранцев очень сложный и не соответствует современным требованиям, и требует пересмотра.

«Мнение ФМС: законодательно защитив право российского работника на первоочередное трудоустройство на освободившуюся вакансию, дать возможность иностранцам-соискателям на это рабочее место через два месяца на не занятую россиянином вакансию», - сказал Ромодановский.

По его словам, это позволит создать максимально прозрачный порядок привлечения мигрантов к труду в РФ и оперативно реагировать на потребности российской экономики.

Как сообщал УНИАН, 25 июня Ромодановский заявил, что в России работают более 1 млн граждан Украины.

«На сегодняшний день на российской территории находится около 1,5 млн граждан Украины, из них 111 тыс. законно работают, 350 тыс. приехали к родственникам, учиться, лечиться. Получается, что более чем миллион граждан Украины работают без соответствующего оформления документов», - сказал Ромодановский.