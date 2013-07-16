Ветераны и инвалиды войны получат более тысячи автомобилей - Королевская

В этом году ветераны и инвалиды войны получат более тысячи автомобилей.

Об этом сказала министр социальной политики Наталия Королевская на церемонии вручения 16 автомобилей инвалидам войны в Днепропетровске, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Мы понимаем, что этого недостаточно, чтобы ликвидировать очередь. В целом, на обеспечение этой программы нужно выделить 5 млрд грн из госбюджета. Но мы пытаемся делать максимум в пределах тех возможностей, которые предоставляет нам экономика», – отметила Королевская.