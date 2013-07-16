В Британии объявлен конкурс на лучший план по выходу страны из ЕС. Награда - 100 тыс. евро

Британский экономический институт Institute of Economic Affairs готов заплатить 100 тысяч евро победителю конкурса на лучший план по выходу Великобритании из Европейского Союза. За второе и третье место институт обещает награду 10 и 5 тысяч евро, соответственно.

Согласно условиям конкурса, участники должны подготовить работу, в которой будут описываться этапы выхода Британии из ЕС, а также дальнейшее позиционирование страны на мировом торговом рынке и политической арене, передает ПРАЙМ.

В частности, от конкурсантов требуется описать необходимые правовые и конституционные нормы, которые потребуются для выхода страны из Евросоюза, а также возможного создания альтернативной организации. Кроме того, потребуется описать в работе вопросы иммиграции, торговых отношений с другими странами и прочее.

На первом этапе участникам конкурса необходимо будет подготовить работу объемом 2 тысячи слов. После чего жюри выберет около 20 лучших проектов и предложит им расширить их до 10-20 тысяч слов.

Заявки на участие нужно сдать не позднее 16 сентября, а победитель будет объявлен в марте 2014 года.

Как сообщал УНИАН, британские депутаты единогласно поддержали законопроект о проведении референдума о членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе. Референдум пройдет до конца 2017 года.

Между тем, британский премьер Дэвид Кэмерон высказался за продолжение членства Великобритании в ЕС, так как, по его словам, это помогает стране сохранять влияние в мире. При этом премьер уточнил, что его правительство намерено отстаивать интересы страны в Евросоюзе. Кэмерон также выразил уверенность в том, что большинство британцев проголосует за членство в ЕС.