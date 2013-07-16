Уровень безработицы в Украине снизился до 1,7%

Уровень безработицы в Украине в июне снизился до 1,7% от общего количества трудоспособного населения с 1,8% в мае, сообщает Государственная служба статистики Украины.

В абсолютных цифрах количество безработных в июне составило 465,3 тыс. человек против 501 тыс. человек в мае.

Количество безработных, получающих пособие, в июне составило 360,3 тыс. человек (в мае - 384,3 тыс. человек). Средняя сумма ежемесячной выплаты сократилась на 32 грн и в июне составила 1087 грн.

Конкурс на 10 вакантных мест составил 59 человек.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине в мае снизился до 1,8% от общего количества трудоспособного населения с 1,9% в апреле. Средняя сумма ежемесячной выплаты в мае составила 1119 грн. Конкурс на 10 вакантных мест в мае составлял 67 человек.