Только в 5 из 34 развитых стран мира уровень безработицы не превышает 5%

Лишь в пяти из 34 развитых стран мира уровень безработицы не превышает сегодня 5%, передает Радио Свобода.

Средний уровень безработицы в 34 наиболее индустриально развитых странах мира, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в ближайшие полтора года изменится лишь незначительно – снизится с нынешних 8% (после пика – 8,5% - в 2009 году) до 7,8% в декабре 2014 года. Такой прогноз содержится в представленном ОЭСР во вторник очередном ежегодном обзоре рынка труда и занятости.

Его авторы отмечают, что общее количество безработных в странах организации за период с предкризисного 2007 года увеличилось на 50% - с 32 млн человек до 48 миллионов. В результате лишь в пяти ее странах уровень безработицы не превышает сегодня 5% - в Южной Корее (3,1%), Норвегии (3,3%), Японии (4,1%), Швейцарии (4,3%) и Австрии (4,7%). Для сравнения, в России в мае – 5,2%.

Австрия – единственная в этой пятерке из стран, использующих единую европейскую валюту. В целом по еврозоне безработица составляет ныне 12,2%, а к концу 2014 года, прогнозируют авторы доклада ОЭСР, она повысится до 12,3%.

Максимальных в рамках организации уровней безработица достигла в двух странах – Испании (26,9% в мае) и Греции (26,6%). В следующих за ними Португалии, Словакии и Ирландии - 17,6%, 14,7% и 14,1% соответственно. Более того, для всей этой пятерки стран, в числе 19 других из входящих в организацию, прогнозируется дальнейший рост безработицы – на 0,5-1,5 процентных пункта. В частности, по оценкам ОЭСР, к концу будущего года он составит в Греции 28,2%, а в Испании – 27,8%.

Для трех крупнейших среди стран ОЭСР экономик – США, Японии и Германии – авторы доклада прогнозируют иную динамику. Так, по их оценкам, в США, уровень безработицы снизится с нынешних 7,6% до менее чем 7% в декабре 2014 года. В Японии, по тем же прогнозам, он сохранится на нынешнем уровне – 4,1%, а в Германии – снизится с 5,3% до 4,7%.

В наиболее уязвимом положении оказались молодые люди, безработица среди которых в ряде стран ОЭСР может достичь через полтора года рекордных уровней: 60% - в Греции, 52% - в Южной Африке, 55% - в Испании и около 40% - в Италии и Португалии.

И наоборот, с наименьшими потерями преодолели острую фазу кризиса более пожилые работники – уровень занятости среди них менялся незначительно. В отличие от предыдущих рецессий – в 70-ые, 80-ые и в начале 90-ых годов, когда численность именно этой категории работников сокращалась особенно интенсивно, на этот раз их участие на рынках труда стран ОЭСР не только не сократилось, но даже расширилось.

В частности, многие из них предпочли повременить с выходом на пенсию – как по финансовым причинам, так и ввиду сворачивания прежних госпрограмм ранней пенсии. Возвращение к таким программам стало бы дорогостоящей ошибкой, отмечается в докладе ОЭСР.

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