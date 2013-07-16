Минтруда России предложит работающим пенсионерам отказаться от пенсии

Министерство труда предложит работающим пенсионерам с 2015 г. отказаться от пенсии, чтобы в будущем увеличить ее размер в рамках новой пенсионной формулы — за счет стимулирующих коэффициентов. «Для тех, кто на пенсии, предлагается приостановить получение пенсии и уйти в систему стимулирования», — пояснил во вторник министр труда и соцзащиты Максим Топилин. По его словам, о конкретных механизмах отказа пока говорить рано, но коллеги из других ведомств инициативу Минтруда поддерживают, пишут "Ведомости".

По данным министерства, сегодня фактически продолжают работу треть россиян, достигших пенсионного возраста. Согласно заказанным министерством июньским опросам общественного мнения, планируют продолжить работу после выхода на пенсию более половины россиян: по данным ВЦИОМа — 56%, «Левада-центра» — 31%, консалтинговой компании «Инновация» — 57,9%, а Единой федеральной телефонной службы ПФР — 57%.

Предложение получать дополнительные деньги за отсрочку пенсии поддерживают 80% респондентов «Левада-центра», 87% респондентов ВЦИОМа, 90% — ПФР и 99,8% — компании «Инновация». Правда, отсрочить ради этого пенсию готовы в среднем только 32,2% россиян: по данным ВЦИОМа — 48%, «Левада-центра» — 20%, компании «Инновация» — 22% и 39% — по опросу ПФР. Причем отсрочить выход на пенсию на 5 лет при увеличении ее размера в 1,5 раза готовы 32% респондентов ВЦИОМа, 13% — «Левада-центра», 16,4% — «Инновации» и 35% — ПФР. Соответственно отложить пенсию на 10 лет готовы 16% респондентов ВЦИОМа, 7% — «Левада-центра», 5,6% — «Инновации» и лишь 4% — ПФР.