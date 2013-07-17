Второй уровень пенсионной реформы будет введен в конце 2014-начале 2015 года - Королевская

Второй уровень пенсионного обеспечения в Украине планируется ввести в конце 2014 - в начале 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр социальной политики Наталия Королевская сегодня на брифинге.

«Я считаю, что нужно вносить новые меры в законодательство и не связывать введение второго уровня (пенсионной системы - УНИАН) с бездефицитностью пенсионного фонда. Одно другому не мешает, а сегодня, не реализовывая второй уровень, мы блокирует право людей влиять на свою будущую пенсию. Потому я считаю, что наше задание на сегодня до конца 2014 - начала 2015 года - вводить второй уровень пенсионного обеспечения», - сказала Королевская.

По словам Королевской, чтобы обеспечить бездефицитность пенсионного фонда, перед Минсоцполитики поставлено задание избавить фонд от несвойственных ему функций по социальным выплатам. По этому вопросу в настоящее время идут переговоры с Министерством финансов.

«Чтобы сегодня пенсионный фонд был бездефицитным, фонд оплаты труда, из которого выплачиваются страховые взносы, должен составлять 548,3 млрд грн. Сейчас он ориентировочно составляет 480 млрд грн. При этом еще около 150 млрд находится в тени», - сообщила Королевская.

По ее словам, чтобы повысить людям пенсии, фонд оплаты труда должен составлять 766,5 млрд грн.

Как сообщалось, ранее предполагалось, что II уровень пенсионной системы будет введен с 1 января 2013 года.

Справка УНИАН. 8 июля 2011 г. Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Законом, в частности, определяются параметры функционирования II уровня (накопительного) пенсионной системы. Перечень страховых взносов в накопительный пенсионный фонд предлагается внедрить, начиная с года, в котором будет обеспечена бездефицитность бюджета Пенсионного фонда. Предполагается, что второй уровень будет основан на таких параметрах: участниками этой системы будут лица, которым на дату внедрения системы исполнилось не более 35 лет; размер страхового взноса составит 2% с последующим его ежегодным повышением на 1% до достижения 7%; администрирование страховых взносов накопительной системы будет осуществлять ПФУ.

Через 2 года после начала уплаты страховых взносов по накопительной системе ее участники будут иметь право выбрать негосударственные пенсионные фонды для накопления пенсионных средств.