В Беларуси средняя пенсия составила 237 долл.

Минск. В Беларуси средняя пенсия всех видов в июле 2013 года составила 2 млн 95 тыс. рублей (237 долл.) - на 11,1% больше, чем в декабре прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси.

Так, размер средней трудовой пенсии в июле нынешнего года достиг 2 млн 122,3 тыс. рублей (240 долл.), что на 11,1% превышает уровень декабря 2012 года.

«Средняя пенсия по возрасту равняется 2 млн 174,6 тыс. рублей (246 долл.), минимальная по возрасту (с учетом доплаты к ней) – 1 млн 483 тыс. рублей (167,7 долл.). Средняя пенсия по инвалидности составляет 1 млн 914,3 тыс. рублей (216,5 долл.), по случаю потери кормильца – 1 млн 361,9 тыс. рублей (154 долл.), за выслугу лет - 2 млн 822,7 тыс. рублей (319 долл.), за особые заслуги перед республикой – 3 млн 67,6 тыс. рублей (347 долл.). Средний размер социальной пенсии составляет в июле 900,8 тыс. рублей (102 долл.) – это на 10,4% выше, по сравнению с декабрем минувшего года», - уточнили в Минтрудсоцзащиты.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с указом Президента Беларуси №278 «О повышении пенсий», с 1 июля нынешнего года осуществлена корректировка средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 11% и произведен соответствующий перерасчет трудовых пенсий. Средняя заработная плата, примененная при предыдущем перерасчете пенсий, составила 4037,7 тыс. рублей (457 долл.). Этот показатель проиндексирован на 11% и составил 4482 тыс. рублей (507 долл.). Перерасчет пенсий коснулся более 2,4 млн пенсионеров.