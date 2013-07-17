Кабмин определил штрафы за нарушение законов о занятости населения

Кабинет министров Украины принял Порядок наложения штрафов за нарушение законодательства о занятости населения.

Об этом сообщила министр социальной политики Наталия Королевская, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

В частности, по словам Королевской, согласно принятому документу, если кадровое или рекрутинговое агентство будет брать вопреки законодательству плату с соискателей работы, оно оплатит штраф в размере 10 минимальных заработных плат (на данное время это 11,5 тыс. грн).

«Взыскание в размере 23 тыс. грн будет применяться к кадровым агентствам, если они будут предоставлять услуги по трудоустройству за рубежом без соответствующей лицензии. Такой же штраф будет налагаться за аутсорсинг внутри страны без разрешения на это. В частности, сегодня механизмом аутсорсинга пользуются некоторые предприятия ГМК: увольняют собственных сотрудников и заказывают услуги у других компаний, не предоставляя их сотрудникам надлежащих социальных гарантий», - сказала она.

Также министр отметила, что штрафы будут налагаться на работодателей-нарушителей установленного порядка представления отчетов о запланированном массовом высвобождении работников. Данные санкции также будут применяться к работодателям, которые не будут соблюдать квоты относительно трудоустройства инвалидов и других категорий граждан, имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоустройству. Все взыскания будет налагать Государственная инспекция Украины по вопросам труда.

«Если инспектор во время проверки предприятия выявит факты нарушений законодательства, он составляет соответствующий акт. На основании акта будет приниматься решение относительно взыскания штрафа. Введение таких санкций позволит нам существенно уменьшить количество нарушений на рынке труда и сделать его более прозрачным», - подытожила Королевская.

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