Объем пенсионных выплат в Украине вырос до 124,5 млрд грн

Объем пенсионных выплат в Украине, осуществленных в январе-июне 2013 года, вырос по сравнению с аналогичным показателем 2012 года на 12,9 млрд грн (11%) – до 124,5 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге в четверг министр социальной политики Наталья Королевская.

«Хочу обратить внимание на цифры. За январь-июнь выплачено различных видов государственной социальной помощи на 21,9 млрд грн - на 21,5% больше показателя 2012 года. Общий ресурс, затраченный на выплату пенсий, за 6 месяцев составляет 124,5 млрд грн, что на 12,9 млрд грн больше показателя прошлого года», - сказала министр.

Также Королевская сообщила, что средний размер пенсии в Украине на сегодня составляет 1478 грн, в то время как в прошлом году средняя пенсия составляла 1245 грн.

Министр также напомнила, что парламент принял необходимые социальные законопроекты, которые гарантируют повышение пенсий 12,5 млн украинских пенсионеров, позволяют учитывать в страховой стаж время отпуска по беременности и родам, а также предоставляют социальные гарантии детям-сиротам и родителям, воспитывающим детей самой тяжелой группы инвалидности - группы А.

Как сообщал УНИАН, в феврале Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.