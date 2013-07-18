Минсоцполитики собирается проверить центры занятости

Министерство социальной политики Украины инициирует подписание со всеми заинтересованными сторонами меморандума о мониторинге трудоустройства безработных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга заявила министр соцполитики Наталия Королевская.

«Объем пособий по безработице у нас составляет почти 6 млрд грн. В прошлом году был порядка 5 млрд грн. Куда же мы так дойдем? Потому и ставится задача стимулировать работодателей создавать новые рабочие места, создавать вакансии, сохранять существующие рабочие места и направлять имеющийся ресурс на помощь работодателям, а не тратить его на пособия», - сказала Королевская.

При этом она обратила внимание, что в Украине появилось большое количество людей, которые не ищут работу, а живут на пособие. «У нас уже есть штатные безработные, которые не ищут работу, а получают пособие», - отметила Королевская.

Она также сообщила, что министерство намерено в 2014 году оцифровать имеющуюся базу данных вакансий. «В 2014 году мы сможем полностью оцифровать базы данных – создать единое социальное окно и открыть рынок труда», - сказала министр.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине в июне снизился до 1,7% от общего количества трудоспособного населения с 1,8% в мае. В абсолютных цифрах количество безработных в июне составило 465,3 тыс. человек против 501 тыс. человек в мае. Количество безработных, получающих пособие, в июне составило 360,3 тыс. человек (в мае - 384,3 тыс. человек). Средняя сумма ежемесячной выплаты сократилась на 32 грн и в июне составила 1087 грн.