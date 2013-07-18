Арбузов: Кабмин сделает админуслуги доступными даже для жителей отдаленных сел

Правительство поставило себе цель облегчить доступ населения и предприятий к административным услугам на территории всей страны. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов во время церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве между Государственной регистрационной службой Украины и «Укрпочтой», сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра.

«Это подписание - очень важное событие. Цель - упростить доступ граждан к административных услугах: таких, как регистрация юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, проставление апостиля на официальных документах и регистрация имущественных прав», - отметил Арбузов.

Он заявил, что теперь у граждан Украины, и в мегаполисе, и в маленьком селе, будет возможность обратиться в «Укрпочту» и сдать пакет документов для передачи в регистрационную службу, а затем уже получить пакет документов прямо на свой домашний адрес.

«Реализация этого проекта проходит в рамках программы экономических реформ Президента Виктора Януковича. Уверен, что нововведение будет очень полезным. И наши граждане смогут почувствовать заботу государства об их свободном времени и средствах. Надеюсь, уже через несколько месяцев мы получим от людей обратную связь - как это событие повлияло на их жизнь», - прибавил Арбузов.

Своими подписями под Меморандумом закрепили официальные намерения о партнерстве и.о. генерального директора УГППС «Укрпочта» Константин Кривенко и председатель Государственной регистрационной службы Украины Дмитрий Ворона.

По информации пресс-службы, цель подписанного меморандума - упростить процедуру предоставления административных услуг для потребителей на всей территории Украины, закрепить прозрачность процедуры и легкость получения результата.

В минимальный базовый перечень услуг будут входить: государственная регистрация юридических лиц и физических лиц-предпринимателей; проставление апостиля на официальных документах, государственная регистрация печатных средств массовой информации и информационных агентств как субъектов информационной деятельности; государственная регистрация прав на недвижимое имущество и предоставление информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Старт проекта планируется в 4-м квартале 2013 года. Таким образом, до конца года граждане смогут получить доступ к административным услугам Укргосреестра в отделениях почтовой связи на всей территории страны, отмечает пресс-служба первого вице-премьер-министра.