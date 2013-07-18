Королевская предлагает штрафовать работодателей за сокрытие информации о вакансиях

Министерство социальной политики Украины инициирует введение системы штрафов работодателей за сокрытие информации об имеющихся на предприятии вакансиях и безосновательное начисление работникам минимальных заработных плат с целью снижения налоговой нагрузки на фонд заработной платы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила министр социальной политики Наталья Королевская.

«Сегодня проблема – получить хорошую вакансию. Они раздаются как-то из-под полы. Мы предлагаем сформировать единую базу данных вакансий. И вчера на Кабмине мы приняли штрафы. Если работодатель не подал вакансию в единую базу данных, если агентство не зафиксировало вакансию в реестре, значит, за это надо будет уплатить штраф», - сказала Королевская. При этом она не уточнила, о каких объемах штрафов идет речь, сообщив лишь, что разработана целая шкала финансовых санкций к работодателям.

Вместе с тем, порядок взимания штрафов, сформулированный в проекте соответствующего постановления Кабмина, текстом которого располагает УНИАН, предполагает, что факты сокрытия информации о вакансиях будут устанавливаться в ходе проверок субъектов хозяйствования, а решение о расследовании фактов и наложении штрафов будет принимать глава территориального отделения уполномоченного госоргана. На расследование фактов дается 15 дней. Уведомление о наложении штрафа будет приходить работодателю в письменной форме. Штраф может быть оспорен в суде или уплачен в течение месяца со дня получения уведомления.

Королевская также заявила, что намерена приложить максимум усилий для того, чтобы сломать сложившуюся в Украине систему оптимизации оплаты труда, когда большинству нанятых работников официально выплачивают минимальные заработные платы.

«Необходимо ломать систему оптимизации оплаты труда и легализировать зарплаты, поднимая минимальный барьер. Мы сейчас объединяем усилия служб занятости, Пенсионного фонда и инспекции по труду, тесно сотрудничаем с Министерством доходов и мониторим каждую вакансию и людей, которые получают минимальную зарплату. Все структуры получили задание идти и знакомиться с этими людьми, разговаривать с работодателем, почему у человека минимальная зарплата», - сказала Королевская.

При этом она пояснила, что такой барьер может быть установлен – но в зависимости от отрасли, условий труда, квалификации работника и ряда других параметров.

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Как сообщал УНИАН, согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», размер минимальной заработной платы с 1 января по 30 ноября 2013 года составляет 1147 грн, с 1 декабря 2013 года – 1218 грн.

Средняя зарплата в Украине в мае по сравнению с апрелем 2013 года выросла на 20 грн (на 0,6%) – до 3 253 грн

Объем задолженности по заработной плате в Украине в мае сократился по сравнению с апрелем на 12 млн грн (1,2%), и на 1 июня составил 1,044 млрд грн.