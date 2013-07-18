Украина заняла 136-е место в мире по уровню дохода на душу населения

Украина заняла 136-е место в рейтинге Всемирного банка по уровню валового дохода на душу населения - на одного украинца приходится 3500 долларов.

исследователи разделили государства по уровню дохода на четыре категории: богатые, выше среднего, ниже среднего и с низким доходом.

Как пишет «Фокус», Украина попала в группу стран с валовым доходом ниже среднего. По уровню благосостояния мы соседствуем в списке с Молдовой, Узбекистаном и Грузией.

К самой низкой категории относятся государства, в которых валовой доход на душу населения составляет менее 1035 долларов.

В группу с доходом ниже среднего вошли страны с 1036–4085 долларов на человека, в категорию выше среднего - с доходом в 4086–12 615 долларов.

В то же время, самые богатые страны - это те, где доход выше 12 616 долларов на одного гражданина.

Первое место в рейтинге досталось Монако. В пятерку лидеров также попали Лихтенштейн, Бермудские острова, Норвегия и Швейцария.

В категорию богатых стран также вошли Латвия, Литва, Антигуа и Барбуда, Чили и Уругвай.

Россия в рейтинге Всемирного банка занимает 72-е место - между Хорватией и Польшей.

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Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики, в 2012 году средний объем располагаемого годового дохода на одного гражданина по стране составлял 23,9 тыс. грн. В Киеве этот показатель превышает среднегосударственный более чем вдвое, в Донецкой области - на 15%, в Днепропетровской - на 14%, в Киевской и Запорожской областях - на 9% и 8% соответственно. Низкий уровень располагаемого дохода на душу населения был в Закарпатской, Тернопольской и Черновицкой областях, что связано с особенностями хозяйственных отношений в данных регионах. В 2012 году реальный доход в расчете на одного человека в среднем по стране вырос на 9,7%.

По мнению аналитиков аудиторской компании «Эрнст энд Янг», к концу 2013 года доход на душу населения в Украине составит 3746 долларов, а в 2016-м - 4843 долларов.