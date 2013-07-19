Польша тратит на оплату труда госслужащих 47 млрд долл. в год

Варшава. Польское государство ежегодно тратит на оплату труда занятых в государственном секторе людей 47 млрд долл., или почти 10% валового национального продукта Польши.

Об этом пишет в пятницу, 19 июля, газета Puls Biznesu со ссылкой на рапорт Всемирного банка, подготовленный по заказу Министерства финансов Польши.

"Государственный сектор в Польше - это огромный работодатель. В самой администрации работает 431 тыс. чиновников. Если к этому добавить армию, полицию, органы юстиции, сектор социального обеспечения, коммунальные компании, медиков и учителей, то вместе польское государство содержит 3,5 млн человек", - пишет газета.

Таким образом, отмечает издание, польские налогоплательщики содержат каждого пятого нанятого в Польше работника.

По данным газеты, в государствах Евросоюза содержание государственного аппарата обходится налогоплательщикам в среднем в 11% ВВП, а, к примеру, в Дании этот показатель составляет более 18%.

"К сожалению, данные Всемирного банка показывают только финансовую сторону администрации и не включают информацию о качестве предоставляемых услуг", - пишет газета.

Как сообщал УНИАН, по данным ранее обнародованных исследований, зарплата госслужащих в Польше в среднем на четверть выше, чем в частных компаниях.

В июне в секторе предприятий в стране работало почти 5,5 млн человек, а средняя зарплата до уплаты налогов составляла 1,2 тыс. долл. (1USD=3,2 PLN).

В Польше, которая является крупнейшей восточноевропейской страной, входящей в Евросоюз, живет около 38 млн человек.

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