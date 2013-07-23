Правительство уменьшит численность сотрудников центров занятости

Кабинет министров Украины намерен сократить с 1 января 2014 года общую численность сотрудников Государственной службы занятости и ее территориальных отделений на 717 человек (5%) до 14551 человек с 15268, при этом количество сотрудников аппарата Госслужбы будет сокращено до 217 человек с 222.

Об этом говорится в постановлении КМУ №498, размещенном на веб-портале правительства.

Как отмечается, сокращение численности персонала не предусматривает сокращения расходов на содержание Госслужбы занятости.

Как сообщал УНИАН, Министерство социальной политики Украины инициирует подписание со всеми заинтересованными сторонами меморандума о мониторинге трудоустройства безработных и оценке эффективности работы центров занятости в Украине. По словам министра социальной политики Натальи Королевской, задача центров занятости - стимулировать работодателей создавать новые рабочие места, создавать вакансии, сохранять существующие рабочие места и направлять имеющийся финансовый ресурс на помощь работодателям, а не тратить его на пособия. Объем отчислений на пособия по безработицы, по информации Королевской, составляет в годовом выражении порядка 6 млрд грн.

Уровень безработицы в Украине в июне снизился до 1,7% от общего количества трудоспособного населения с 1,8% в мае. Количество безработных в июне составило 465,3 тыс. человек против 501 тыс. человек в мае. Количество безработных, получающих пособие, в июне составило 360,3 тыс. человек (в мае - 384,3 тыс. человек). Средняя сумма ежемесячной выплаты в июне сократилась на 32 грн и составила 1087 грн.