В Украине увеличили госвыплаты на детей-инвалидов

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменения в статью 18 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми».

Как сообщает пресс-служба главы государства, это один из пакета законов, направленных на реализацию новых социальных инициатив «Дети - будущее Украины», относительно увеличения размера выплат государственной помощи на детей-инвалидов.

Так, данным законом вносятся изменения, которыми предусматривается определение размера выплаты помощи на детей-инвалидов, над которыми установлена опека или попечительство, на уровне не меньше двух прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста без учета государственной социальной помощи на детей-инвалидов. По закону, 1612 детей-инвалидов, над которыми установлена опека или попечительство, будут получать государственную помощь, увеличенную на 894 грн.

В настоящее время, в соответствии с действующей нормой статьи 18 закона «О государственной помощи семьям с детьми», на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, над которыми установлена опека или попечительство, предусмотрена выплата государственной помощи в размере двух прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста.

Однако, несмотря на положение статьи 10 закона «О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам», которым установлено, что социальная помощь назначается и выплачивается на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, независимо от получения других видов помощи, указанная помощь вычитывается из государственной помощи, установленной на детей-инвалидов из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, над которыми установлена опека или попечительство.

Закон был внесен Президентом Украины в Верховную Раду как безотлагательный. Он вступает в силу со следующего дня после опубликования.