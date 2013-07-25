В Испании сокращается количество безработных

Во втором квартале этого года число безработных в Испании сократилось на 225,2 тыс. человек. Об этом сообщил сегодня Национальный институт статистики королевства, передает ИТАР-ТАСС.

Таким образом, число безработных в стране составило 5 млн 977,5 тыс. человек, что равняется 26,26% граждан в трудоспособном возрасте. В первом квартале 2013 года этот показатель составлял 27,1%.

Во втором квартале в Испании было создано 149 тыс. рабочих мест, практически все в частном секторе, в то время как число государственных служащих сократилось на 2,6 тыс. человек.