Средний размер пенсии в Украине вырос на 8 грн

Средний размер пенсии в Украине во втором квартале вырос на 8 грн (1 долл.) – до 1482 грн, по сравнению с показателем первого квартала – 1474 грн.

Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины.

«Средний размер пенсии на 1 июля текущего года составил 1483 грн, что почти на 66% больше законодательно установленного прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан – 894 грн», - говорится в сообщении.

В ПФУ также отметили, что финансирование пенсий за июль завершено, причем объем перечисленных на пенсионное обеспечение средств составил 20,5 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем пенсионных выплат в Украине, осуществленных в январе-июне 2013 года, вырос по сравнению с аналогичным показателем 2012 года на 12,9 млрд грн (11%) – до 124,5 млрд грн.

В феврале Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.

Средний размер пенсии в Украине в 2012 году составил 1245 грн.