Долги по зарплате на предприятиях ЖКХ сократились на 41%

Задолженность по заработной плате работникам предприятий жилищно-коммунального хозяйства в Украине за январь-июнь текущего 2013 года была снижена на 41%, заявил вице-премьер-министр Александр Вилкул.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Донецке во время выездного заседания коллегии Минрегиона в Донецке.

«Правительство жестко контролирует уменьшение задолженности по заработной плате, в частности, на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря этому такая задолженность на предприятиях области в 2012 году сократилась в 1,6 раза или на более 14 млн грн - до 23 млн грн. А за 6 месяцев текущего года - уменьшилась еще на 9,4 млн грн, или на 41%», - констатировал Вилкул.

Он отметил, что полностью погашена задолженность по выплате заработной платы на предприятиях ЖКХ Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской областей, г. Севастополе и г. Киеве.

Также с начала года задолженность по выплате заработной платы на предприятиях ЖКХ уменьшилась в 15 регионах. В частности, больше всего в Кировоградской и Харьковской областях на 88% и Закарпатской области на 70%.

«Благодаря совместным усилиям центральной и местной власти, в вопросе погашения задолженности в ЖКХ наблюдается положительная тенденция. Органы исполнительной власти и местного самоуправления должны принять все меры по погашению задолженности и недопущения ее в дальнейшем», - сказал Вилкул.

Он дал задание Минрегиону взять на контроль разработку в регионах комплекса мероприятий, направленных на скорейшее преодоление задолженности по выплате заработной платы на предприятиях ЖКХ.

В заседании в Донецке также приняли участие Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Темник, исполняющий обязанности председателя Донецкой облгосадминистрации Сергей Дергунов, Донецкий городской голова Александр Лукьянченко.

Как сообщал УНИАН, в Украине в январе-июне 2013 года задолженность по зарплате, по данным Министерства доходов и сборов, сократилась на 685 млн грн.

По данным Государственной службы статистики, объем задолженности по заработной плате в Украине в июне 2013 года сократился по сравнению с маем на 54,4 млн грн (на 5,2%) и на 1 июля составил 989,6 млн грн.