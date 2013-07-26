ООН обеспокоена миграционной политикой Авcтралии

ООН выразила беспокойство в связи с изменениями в миграционной политике Австралии, чье правительство решило отныне не предоставлять статус беженцев нелегальным мигрантам, сообщает Русская служба Би-би-си.

На прошлой неделе премьер-министр Австралии Кевин Радд заявил, что все прибывающие в Австралию мигранты теперь будут в обязательном порядке направляться в центры временного содержания на Папуа-Новой Гвинее, где будут дожидаться рассмотрения их запросов на получение статуса беженца и официального разрешения на въезд в страну.

Между тем, как утверждает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Папуа-Новая Гвинея пока не может гарантировать необходимой защиты соискателям убежища.

По словам австралийского премьера, решение об отказе от предоставления убежища нелегальным мигрантам было принято с тем, чтобы перекрыть опасный для жизни морской путь из Индонезии в Австралию, который большинство мигрантов пытается проделать на неприспособленных для этого судах.