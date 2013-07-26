Только 50% офисных работников получают отпуск без проблем

Без проблем получают на работе отпуск 50% работников, 39% отпускают не всегда и возникают проблемы с отпуском, а работа 11% респондентов не предполагает отпуска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные на пресс-конференции в Киеве руководителем исследовательского центра международного кадрового портала HH Ульяной Ходоривской.

По ее словам, опрос проводился среди зарегистрированных пользователей сайта hh.ua в апреле 2013 года. В опросе приняли участие 1648 респондентов, в частности, 41% - мужчины и 59% - женщины.

Ходоривская отметила, что 50% офисных работников не могут взять отпуск без проблем или на желательную для них длительность, или на тот период, который их интересует, или вообще не могут взять отпуск как таковой, потому что работодатель отпуск не дает вообще.

Она добавила, что 39% офисных работников ездят в отпуск на 2-3 дня.

По ее словам, опрос подтвердил, что 10% респондентов отпуска не оплачиваются, а “12% опрошенных не были в отпуске последние несколько лет”.

Как сказала Ходоривская, по данным “новейшего исследования, которое проведено совместно с еженедельником “Комментарии”, только 50% опрошенных офисных работников больших городов, люди в возрасте до 50 лет, которые работают на достаточно стабильной и оплачиваемой работе, могут себе позволить отдыхать за границей”. По ее словам, среди стран наиболее популярными являются Болгария, Греция, Турция, Испания, Черногория, Хорватия.

По словам Ходоривской, для 72% опрошенных отпуск - “это возможность расслабиться и отключиться от работы”, для 42% - возможность получить новые впечатления, 30% - возможность провести время с семьей и детьми, 16% - это встреча с родственниками и друзьями.

Она сообщила, что каждый десятый респондент берет отпуск для того, чтобы побыть одному, а 4% делают ремонт дома или на даче.

При этом, заметила Ходоривская, респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа.

Руководитель исследовательского центра портала HH отметила, что “мужчины предпочитают расслабленный отдых в горизонтальном положении, то есть они выбирают пассивный отдых”.

“Что касается женщин, то они хотят новых впечатлений, приключений на свою голову, и желательным является отдых подальше от детей и семьи. И это понятно, потому что уход за детьми и семейные обязанности - это часть ежедневной рутины для каждой женщины”, - сказала она.

По словам Ходоривской, планируют провести время с семьей и детьми 39% мужчин и 26% женщин, новых и ярких впечатлений ожидают 48% женщин и 33% мужчин.

В свою очередь, главный редактор еженедельника “Комментарии” Татьяна Мокротоварова отметила, что исследование продемонстрировало, что во время отпуска украинцы питаются в кафе и ресторанах (53%), 37% готовят сами, 23% избирают систему All Inclusive (все включено), 13% едят «то, что приготовит муж (жена)», а 11% вообще не готовят в отпуске.

Мокротоварова также сообщила, что во время отдыха в Украине опрошенные арендуют жилье у местных жителей (55%), 21% проживают в гостиницах, 9% - в палатках, 7% - в пансионатах советского типа, 8% - на даче или в селе.