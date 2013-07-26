Кабмин в понедельник будет говорить о долгах по зарплате

В Кабинете министров 29 июля состоится специальное совещание под председательством первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова относительно погашения долгов по заработной плате.

Об этом сообщила министр социальной политики Наталия Королевская во время заседания круглого стола «Реформирование оплаты труда», проинформировали УНИАН в пресс-службе министерства.

При этом Королевская сказала, что итоги первого полугодия свидетельствуют о позитивной тенденции в вопросе погашения задолженности по зарплате на экономически активных предприятиях государственной и коммунальной форм собственности.

«По данным Госстата, за последний месяц общая сумма долгов по зарплате сократилась на 54,1 млн грн, или на 5,2%. И по состоянию на 1 июля составляла 989,6 млн грн», - сказала Королевская.

По ее словам, позитивные результаты показал 21 регион, а количество предприятий-должников сократились на 451 (с 1 тыс. 824 до 1 тыс. 373).

Всего же с начала года долги экономически активных предприятий государственной формы собственности сократились на 16,2% – почти на 30 млн грн, а коммунальных - на 42,8% (с 39,7 млн грн до 22,7 млн грн), отметила она.

Вместе с тем Королевская подчеркнула, что остается проблема с погашением задолженности по заработной плате на предприятиях других форм собственности, в частности частных.