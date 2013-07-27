ООН предупреждает: наводнения в КНДР может привести к гуманитарной катастрофе

Продолжающиеся с начала июля наводнения в КНДР грозят привести к гуманитарной катастрофе, предупредила в пятницу ООН, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Около 46 тысяч человек по всей стране лишились крыши над головой. В провинциях Пхёнан-Пукто и Пхёнан-Намдо нанесен масштабный урон зданиям, инфраструктуре и посевам. Свыше 11 тысяч домов разрушены или повреждены, пострадали более 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий", - сообщил журналистам заместитель официального представителя генсекретаря Объединенных Наций Эдуардо Дель Буэй.

По его словам, побывавшие в Пхёнан-Пукто представители гуманитарных агентств всемирной организации стали свидетелями серьезной нехватки продовольствия и топлива. "Управление ООН по координации гуманитарных вопросов наблюдает за ситуацией и продолжает работать с гуманитарным сообществом в стране, чтобы добиться эффективного распределения помощи", - сказал Дель Буэй.

Он сообщил, что местные медицинские службы заняты оказанием первой помощи пострадавшим, а сотрудники гуманитарных организаций распределяют среди населения наборы медикаментов и средств личной гигиены.

По разным данным, с начала июля в КНДР в результате наводнений, спровоцированных сильными дождями, погибли от 8 до 24 человек. Наиболее серьезная ситуация сложилась в провинции Пхёнан-Намдо. По информации Международного Комитета Красного Креста, город Анджу с населением около 240 тысяч человек был затоплен на 80 процентов после того, как 21 июля из берегов вышла река Чончон.

Летом прошлого года жертвами разгула стихии - тайфунов и наводнений - в КНДР стали более 300 человек, 600 получили ранения.