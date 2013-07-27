Более 400 чернобыльцев в ЕСПЧ выиграли дело против Украины

По решению Европейского суда по правам человека, более 400 участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС необходимо восстановить в правах на повышенные пенсии и каждому из них государство Украина должно выплатить по 2 тысячи евро морального ущерба.

Об этом сообщает ТСН.

Решение суда чернобыльцы считают своей победой в войне с Украиной. Отважились воевать со своим государством в Евросуде после того, как поняли - многомесячные пикеты и голодовки - напрасны.

Николай Толстиков – полковник милиции - после работы в Чернобыле получил статус инвалида. Сам воспитывает 12-летнего сына. Говорит, чтобы хватало на жизнь, вынужден экономить на собственном лечении. Поэтому решил судиться с Украиной - за безопасность которой рисковал жизнью.

"Мы не знаем, куда идти. Евросуд – это последняя инстанция, на которую есть какая-то надежда", - говорит мужчина.

Европейский суд рассматривал дела чернобыльцев более года.

Объединил их в групповые иски, ведь все они одинаковы – требуют от Украины выполнять решения собственных судов. Государство суд проиграло.

Согласно решению суда, государство-ответчик должно выполнить решения украинских судов, обеспеченные правовой санкцией, вынесенные в интересах истца и выплатить 2000 евро каждому истцу в качестве компенсации материального и нематериального ущерба.

Будет контролировать выполнение решения суда Министерство юстиции Украины.

Если же государство отсуженных денег своевременно не заплатит, это может быть лишь на руку чернобыльцам. После трехмесячного срока автоматически начнет начисляться пеня и сумма выплат будет расти.