Арбузов поручил ликвидировать долги по зарплате на госпредприятиях

Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов поручил до 1 января 2014 года рассчитаться с долгами по заработной плате на предприятиях государственной формы собственности, подчиненных центральным органам власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр социальной политики Наталья Королевская на брифинге в Кабинете министров.

«Задача - ликвидировать задолженность на предприятиях, которые подчинены центральным органам власти. По всем крупнейшим должникам необходимо разработать графики погашения задолженности, согласовать их с Минфином, Минэкономики и Минсоцполитики и подать их на утверждение до 1 сентября, и до конца года ликвидировать долги», - сказала Королевская, добавив, что общий объем таких долгов составляет порядка 383 млн грн.

«Топ-10 предприятий-должников – предприятия концерна «Укроборонпром», задолженность которого составляет 170 млн грн, Фонд госимущества, Мининфраструктуры, Минобороны, Минагропрод, Национальное космическое агентство, Минрегионстрой и Госреестр», - подчеркнула министр.

При этом она обратила внимание, что накопленные долги – это не министерские долги. «Это долги не министерств, а предприятий, которые находятся в координации работы этих министерств и ведомств. Четко поставлена задача провести работу по каждому предприятию», - сказала Королевская.

Она также сообщила, что в отношении руководителей предприятий-должников будет применяться целый комплекс мер, включая собеседования с работниками спецкомиссий по ликвидации задолженности и уголовное преследование. По словам Королевской, в Украине открыты 1696 уголовных дел по фактам невыплаты зарплат на предприятиях разной формы собственности.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности по заработной плате в Украине в июне 2013 года сократился по сравнению с маем на 54,4 млн грн (на 5,2%) и на 1 июля составил 989,6 млн грн. Средняя зарплата штатных работников в Украине в июне выросла на 127 грн (3,9%) – до 3 380 грн.