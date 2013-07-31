Air France сократит 2,5 тысячи сотрудников

Крупнейшая французская авиакомпания Air France намерена сократить 2,5 тыс. рабочих мест до конца 2014 года. О таком заявлении компании сообщил сегодня профсоюз "Всеобщая конфедерация труда". Сокращения должны пройти в рамках "программы добровольного увольнения" работников, передает ИТАР-ТАСС.

С июня 2011 года компания уже сократила 5,6 тыс. рабочих мест. Численность ее сотрудников, включая временных, уменьшилась с 106,3 тыс до 100,7 тыс. человек.

Крупнейший воздушный перевозчик Франции Air France наряду с российским "Аэрофлотом" входит в авиационный альянс SkyTeam.