Пенсионный фонд начал финансирование выплат пенсий за август

Пенсионный фонд Украины приступил к финансированию выплат пенсий и денежной помощи за август текущего года, сообщается на сайте ПФУ.

Финансирование, согласно сообщению, ведется с 1 августа.

Согласно законодательству, выплата пенсий ежемесячно проводится в определенные дни с 4 по 25 число. Средний объем ежемесячных отчислений на пенсионные выплаты составляет порядка 20,5 – 20,6 млрд грн. Средний размер пенсии на 1 июля текущего года составил 1483 грн, что почти на 66% больше законодательно установленного прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан – 894 грн.

Как сообщал УНИАН, объем пенсионных выплат в Украине, осуществленных в январе-июне 2013 года, вырос по сравнению с аналогичным показателем 2012 года на 12,9 млрд грн (11%) – до 124,5 млрд грн.

В феврале Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.