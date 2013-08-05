Профсоюз пекарей просит Януковича не допустить сокращений в отрасли

Всеукраинский профсоюз в хлебопекарной и перерабатывающей промышленности обратился к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой не допустить дальнейшего сокращения рабочих мест в отрасли.

Об этом говорится в обращении профсоюза, имеющемся в распоряжении УНИАН.

«С одной стороны в хлебопекарной отрасли Украины на промышленных хлебозаводах - убыточность, сокращение тысяч рабочих мест (более 30%), заработная плата работающих 1500-1800 грн, выпуск продукции низкого качества. В то же время, правительство принимает решения, предусматривающие стимулирование создания новых рабочих мест. Для пекарей это звучит оскорбительно», - говорится в письме.

В обращении профсоюз указывает на то, что за последние годы в стране закрылись десятки хлебозаводов, а 75% работающих – убыточны или низкорентабельны. В результате, убытки хлебопекарной отрасли ежегодно составляют более 300 млн грн, однако правительство в таких условиях, по мнению хлебопеков, не принимает никаких решений, способных качественно повлиять на ситуацию.

Кроме того, в профсоюзе хлебопеков считают, что подписанный 2 июля текущего года меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия с отдельными производителями хлеба ставит в неравные условия предприятия отрасли, так как предоставляет льготы только конкретным компаниям. В связи с этим общий представительский орган всеукраинских профсоюзов в хлебопекарной и перерабатывающей промышленности обратился в Антимонопольный комитет Украины с просьбой разобраться в законности указанного меморандума.

Профсоюз в обращении к АМКУ, текст которого имеется в распоряжении УНИАН, указывает на то, что меморандум подписан только с предприятиями «Украинско-словенское предприятие «Хлебопекарный комплекс «Кулиничевский», «Украинско-словенское предприятие «Киевский областной хлебопекарный комплекс», «Полтавский хлебокомбинат «Кулиничи». По мнению хлебопеков, это говорит о лоббистских целях меморандума.

Как сообщал УНИАН, 2 июля т.г. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, региональные органы местного самоуправления, производители хлеба и торговые сети подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сохранение стабильной цены на хлеб широкого потребления.

Минагропрод совместно с Аграрным фондом, в свою очередь, обязались поставлять необходимое количество муки для выпекания хлеба социальных сортов. Производители также пообещали заранее закупать необходимое количество муки и полностью обеспечивать потребителей продукцией.