Индия собирается кормить 800 млн жителей ежемесячно

Парламент Индии начинает рассмотрение программы по субсидированию продовольствия для двух третей населения, сообщает Русская служба Би-би-си.

Ключевой элемент программы - закон о национальной продовольственной безопасности - будет обходиться Индии почти в 24 млрд долларов в год и в случае принятия станет крупнейшей в мире схемой социального обеспечения.

По этому закону, правительство обязуется предоставлять ежемесячно 800 миллионам человек по пять килограмм зерна каждому.

Критики закона называют программу популистским шагом, грозящим Индии разорением. Сторонники считают, что это серьезный шаг в борьбе с бедностью.

Для выполнения программы необходимо принять более 30 законов, причем на обсуждение всего пакета законопроектов депутатам отведено всего шесть недель.