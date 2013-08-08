Безработица в Греции достигла нового рекорда

Безработица в Греции в мае достигла нового максимума. По сообщениям статистического агентства Греции (ELSTAT), уровень безработицы в Греции в мае вырос до 27,6%. Значение по уровню безработицы в апреле было пересмотрено с 26,8% до 27%, сообщают Вести.ru.

Этот показатель более чем в два раза выше среднего значения по безработице в еврозоне в 12,1% согласно данным за июнь 2013 года.

Ситуация на греческом рынке труда продолжает оставаться самой сложной среди всех стран еврозоны.

Так, в Испании, которая до определенного времени "соперничала" с Грецией по самым высоким уровням безработицы, по итогам II квартала было отмечено снижение показателей до 26,3%.

При этом, по подсчетам европейского статистического агентства (Eurostat), уровень безработицы в Испании в мае составил 26,9%.

Продолжение рецессии в греческой экономике вкупе с требованиями международных кредиторов по дальнейшим увольнениям служащих в госсекторе страны, скорее всего, позволит Греции окончательно закрепить за собой сомнительную славу по самому высокому уровню безработицы среди всех стран еврозоны.