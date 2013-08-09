В Украине будут страховать документы национального архивного фонда

В Украине планируется ввести страхование уникальных документов Национального архивного фонда и архивных документов, которые предоставляются в пользование вне фонда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно сообщению, данная инициатива предусмотрена законопроектом «О внесении изменений в статью 7 Закона Украины «О страховании», разработанного Минюстом, и одобренного с доработкой Кабинетом Министров Украины.

В сообщении отмечается, что выдача оригиналов документов Национального архивного фонда за пределы архивных учреждений требует дополнительной защиты документов Национального архивного фонда. Введение механизма страхования приблизит архивное дело к мировым стандартам и обеспечит сохранение культурного национального достояния.

Справка УНИАН. В состав Национального архивного фонда включаются документы предприятий и учреждений различных сфер деятельности, а также документы, существующие в единственном экземпляре, которые принадлежали выдающимся личностям. Есть в фонде документы, которые относятся к категории уникальных и определяются как национальное культурное достояние. В течение 2009-2013 годов архивными учреждениями Украины выдано во временное пользование за пределы архива 17 тыс. архивных дел, состоящих из разного количества документов Национального архивного фонда. Уникальные документы Национального архивного фонда во временное пользование вне архива не выдаются.

В Государственный реестр национального культурного достояния внесены 253 уникальных документов Национального архивного фонда центральных государственных архивов и государственных архивов областей. В частности, это: Акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, Завет Гетмана Украинского государства Павла Скоропадского 3 августа 1918 года с автографом и сургучной печатью, Универсал Директории Украинской Народной Республики об объединении с Западно-Украинской Народной Республикой 22 января 1919 года, II универсал Центральной Рады 3 июля 1917 года, Закон о гражданстве Украинской Народной Республики 15 ноября 1921, грамоты на пергаменте XIII-XV веков и другие.